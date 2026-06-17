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Раскрыты имена инфлюенсеров на VK Fest в Петербурге и Нижнем Новгороде - РИА Новости, 17.06.2026
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17:15 17.06.2026

Раскрыты имена инфлюенсеров на VK Fest в Петербурге и Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале VK Fest
Посетители на фестивале VK Fest - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители на фестивале VK Fest. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. VK Fest раскрывает первую волну инфлюенсеров, которые примут участие в фестивале в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Зрителей ждут выступления любимых блогеров и автограф-сессии.
В Санкт-Петербурге 4 и 5 июля с гостями встретятся Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Дима Масленников, Аня Pokrov и Артур Бабич, Клава Кока, Вики Шоу, Маш Милаш, "Без игрушек", Карина Кагра, Камиль Кикидо и АминКа, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, АСЛАН ШУКАША. Также к фестивалю в зоне инфлюенсеров присоединятся ЯН ТОПЛЕС, SteshOK, Алана Чочиева, Мария Янковская, KARA KROSS, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Утопия Шоу, Вадим Спириденков, Маша и Роберт Герберы, ТРАВМА и Наташа Гасанханова.
© Фото : Пресс-служба ВКонтактеVK Fest раскрывает первую волну инфлюенсеров, которые примут участие в фестивале в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде
VK Fest раскрывает первую волну инфлюенсеров, которые примут участие в фестивале в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Пресс-служба ВКонтакте
VK Fest раскрывает первую волну инфлюенсеров, которые примут участие в фестивале в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде 11 июля со зрителями пообщаются Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Маш Милаш, Клава Кока, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЕГА А4, Вадим Спириденков и Наташа Гасанханова.
Список инфлюенсеров будет пополняться. Гости смогут встретиться со знаменитостями, сделать совместные фото и взять автограф. А ещё у посетителей появится возможность пройти за кулисы фестиваля: VK Fest запускает конкурс, главный приз которого — экскурсия на бэкстейдж в Санкт-Петербурге. Подробности о проведении конкурса — в социальных сетях фестиваля. Билеты и полное расписание — на сайте vkfest.ru
 
Санкт-ПетербургНижний НовгородКлава КокаОльга БузоваПрохор ШаляпинVK Fest
 
 
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