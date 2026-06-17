Вэнс назвал предотвращенное нападение на турнир UFC плохо подготовленным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал предотвращенное нападение на турнир UFC в Белом доме плохо подготовленным.
- ФБР раскрыло заговор о срыве боя при помощи начиненных взрывчаткой дронов и задержало пятерых причастных.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал предотвращенное нападение на турнир UFC в Белом доме плохо подготовленным.
"Оказывается, заговор был не таким уж проработанным, их не было в городе, они толком ничего не планировали", - сказал Вэнс в ходе интервью каналу Fox News.
При этом вице-президент заявил, что политическая риторика и насилие в США вышли из-под контроля.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник сообщило о раскрытии заговора. Злоумышленники планировали при помощи начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, чтобы направить людей под огонь снайперов. ФБР установило 23 причастных к этому, пятеро задержаны.