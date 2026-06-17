Призер ОИ не выступит на "Тур де Франс" из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двукратный призер Олимпийских игр бельгиец Ваут ван Арт не выступит на многодневной велогонке «Тур де Франс».
- Причиной стал инцидент с падением спортсмена во время тренировки в июне и последующая травма локтя с инфекцией.
- Ван Арт сосредоточился на восстановлении, чтобы вернуться на свой лучший уровень позже в этом сезоне.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двукратный призер Олимпийских игр бельгиец Ваут ван Арт не выступит на многодневной велогонке "Тур де Франс" из-за продолжающегося восстановления после травмы локтя, сообщается на сайте команды Team Visma.
В июне ван Арт упал во время тренировки перед стартом многодневки "Тур Овернь - Рона - Альпы". Впоследствии в ране на локте развилась инфекция, из-за чего бельгиец был вынужден сойти с дистанции. Отмечается, что на этой неделе спортсмен вновь прошел лечение в больнице и находился под наблюдением врачей. После консультаций между гонщиком, медицинским штабом и тренерами команды было принято решение сосредоточиться на полном восстановлении спортсмена. В связи с этим ван Арт не будет включен в состав Team Visma на "Тур де Франс", который пройдет с 4 по 26 июля.
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"Это большое разочарование. "Тур де Франс" - одна из моих главных целей каждый год. К сожалению, падение на тренировке нарушило мои планы, а травма локтя усугубилась и до сих пор не зажила в достаточной степени. Вместе с командой мы пришли к выводу, что сейчас невозможно подойти к старту "Тур де Франс" в оптимальной форме. Теперь все мое внимание сосредоточено на восстановлении, чтобы позже в этом сезоне я смог вернуться на свой лучший уровень", - заявил ван Арт.
Ван Арту 31 год. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио в групповой гонке и бронзовым призером Олимпиады 2024 года в Париже в индивидуальной гонке, а также трехкратным чемпионом мира по велокроссу (2016, 2017, 2018) и победителем этапов многодневных велогонок, включая "Тур де Франс".