Призер ОИ не выступит на "Тур де Франс" из-за травмы

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"Это большое разочарование. "Тур де Франс" - одна из моих главных целей каждый год. К сожалению, падение на тренировке нарушило мои планы, а травма локтя усугубилась и до сих пор не зажила в достаточной степени. Вместе с командой мы пришли к выводу, что сейчас невозможно подойти к старту "Тур де Франс" в оптимальной форме. Теперь все мое внимание сосредоточено на восстановлении, чтобы позже в этом сезоне я смог вернуться на свой лучший уровень", - заявил ван Арт.