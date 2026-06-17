Рейтинг@Mail.ru
Футболиста сборной Кот-д'Ивуара арестовали перед ЧМ из-за "договорняков" - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:54 17.06.2026
Футболиста сборной Кот-д'Ивуара арестовали перед ЧМ из-за "договорняков"

Футболист сборной Кот-д'Ивуара Ваи был арестован перед ЧМ из-за "договорняков"

© пресс-служба клуба "Монпелье"Нападающий "Монпелье" Элье Ваи в матче французской Лиги 1
Нападающий Монпелье Элье Ваи в матче французской Лиги 1 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© пресс-служба клуба "Монпелье"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Элье Ваи был арестован французской полицией 29 мая по подозрению в организованном мошенничестве, коррупции в спорте, обращении с доходами, полученными незаконным путем, и отмывании денег.
  • Арест произошел после того, как Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) получила уведомления о подозрительных ставках на матч «Ниццы» против «Меца», связанных с пари на получение Ваи желтой карточки.
  • Элье Ваи был освобожден после допроса, ему не было предъявлено обвинений, расследование продолжается.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Элье Ваи был арестован за две недели до старта чемпионата мира в США, Канаде и Мексике по подозрению в манипуляции событиями во время матчей, сообщает The Athletic.
По информации источника, Ваи, который вторую половину клубного сезона провел во французской "Ницце" на правах аренды, был арестован 29 мая. В тот день Ваи оформил дубль в стыковом матче против "Сент-Этьена" (4:1) и помог своей команде избежать вылета в Лигу 2. После игры ивуариец был арестован французской полицией в рамках расследования прокуратуры Марселя по подозрению в организованном мошенничестве, коррупции в спорте, обращении с доходами, полученными незаконным путем, и отмывании денег. Ваи был освобожден после допроса в участке, ему не было предъявлено обвинений.
Расследование началось после получения Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP) нескольких уведомлений о подозрительных ставках на матч "Ниццы" против "Меца" (0:0) в чемпионате страны 17 мая, связанных с пари на получение Ваи желтой карточки. В том матче футболист получил предупреждения на 35-й минуте за фол на защитнике "Меца" Садибу Сане. Двумя минутами ранее ивуариец уже совершил фол, подкатившись под защитника Буну Сарра, но избежал наказания. Расследование продолжается.
Ваи 23 года, на молодежном уровне он представлял сборную Франции различных возрастов, но в 2026 году дебютировал за основную сборную Кот-д'Ивуара. Ваи вышел в стартовом составе ивуарийцев в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Эквадора (1:0).
17-ые Азиатские игры в Южной Корее. Болельщики Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
ФИФА пригласила подвергшуюся расизму кореянку на матч ЧМ-2026
Вчера, 19:33
 
ФутболКот-д'ИвуарСШАСпортКанадаЭлье ВаиБуна СаррНиццаМецАйнтрахт (Франкфурт)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    ДР Конго
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Т. Атман
    Д. Медведев
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Александрова
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Хорватия
    4
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    Гана
    Панама
    0
    0
  • Футбол
    18.06 05:00
    Узбекистан
    Колумбия
  • Футбол
    18.06 19:00
    Чехия
    ЮАР
  • Футбол
    19.06 04:00
    Мексика
    Республика Корея
  • Футбол
    18.06 22:00
    Швейцария
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    19.06 22:00
    США
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала