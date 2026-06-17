Футболиста сборной Кот-д'Ивуара арестовали перед ЧМ из-за "договорняков"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Элье Ваи был арестован французской полицией 29 мая по подозрению в организованном мошенничестве, коррупции в спорте, обращении с доходами, полученными незаконным путем, и отмывании денег.
- Арест произошел после того, как Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) получила уведомления о подозрительных ставках на матч «Ниццы» против «Меца», связанных с пари на получение Ваи желтой карточки.
- Элье Ваи был освобожден после допроса, ему не было предъявлено обвинений, расследование продолжается.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Элье Ваи был арестован за две недели до старта чемпионата мира в США, Канаде и Мексике по подозрению в манипуляции событиями во время матчей, сообщает The Athletic.
По информации источника, Ваи, который вторую половину клубного сезона провел во французской "Ницце" на правах аренды, был арестован 29 мая. В тот день Ваи оформил дубль в стыковом матче против "Сент-Этьена" (4:1) и помог своей команде избежать вылета в Лигу 2. После игры ивуариец был арестован французской полицией в рамках расследования прокуратуры Марселя по подозрению в организованном мошенничестве, коррупции в спорте, обращении с доходами, полученными незаконным путем, и отмывании денег. Ваи был освобожден после допроса в участке, ему не было предъявлено обвинений.
Расследование началось после получения Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP) нескольких уведомлений о подозрительных ставках на матч "Ниццы" против "Меца" (0:0) в чемпионате страны 17 мая, связанных с пари на получение Ваи желтой карточки. В том матче футболист получил предупреждения на 35-й минуте за фол на защитнике "Меца" Садибу Сане. Двумя минутами ранее ивуариец уже совершил фол, подкатившись под защитника Буну Сарра, но избежал наказания. Расследование продолжается.
Ваи 23 года, на молодежном уровне он представлял сборную Франции различных возрастов, но в 2026 году дебютировал за основную сборную Кот-д'Ивуара. Ваи вышел в стартовом составе ивуарийцев в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Эквадора (1:0).