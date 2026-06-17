Футболиста сборной Кот-д'Ивуара арестовали перед ЧМ из-за "договорняков"

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Элье Ваи был арестован французской полицией 29 мая по подозрению в организованном мошенничестве, коррупции в спорте, обращении с доходами, полученными незаконным путем, и отмывании денег.

Арест произошел после того, как Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) получила уведомления о подозрительных ставках на матч «Ниццы» против «Меца», связанных с пари на получение Ваи желтой карточки.

Элье Ваи был освобожден после допроса, ему не было предъявлено обвинений, расследование продолжается.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Элье Ваи был арестован за две недели до старта чемпионата мира в США, Канаде и Мексике по подозрению в манипуляции событиями во время матчей, сообщает The Athletic.

По информации источника, Ваи, который вторую половину клубного сезона провел во французской "Ницце" на правах аренды, был арестован 29 мая. В тот день Ваи оформил дубль в стыковом матче против "Сент-Этьена" (4:1) и помог своей команде избежать вылета в Лигу 2. После игры ивуариец был арестован французской полицией в рамках расследования прокуратуры Марселя по подозрению в организованном мошенничестве, коррупции в спорте, обращении с доходами, полученными незаконным путем, и отмывании денег. Ваи был освобожден после допроса в участке, ему не было предъявлено обвинений.

Расследование началось после получения Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP) нескольких уведомлений о подозрительных ставках на матч "Ниццы" против "Меца" (0:0) в чемпионате страны 17 мая, связанных с пари на получение Ваи желтой карточки. В том матче футболист получил предупреждения на 35-й минуте за фол на защитнике "Меца" Садибу Сане. Двумя минутами ранее ивуариец уже совершил фол, подкатившись под защитника Буну Сарра, но избежал наказания. Расследование продолжается.