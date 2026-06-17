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Постпред России в Вене оценил слова главы ВВС ФРГ об ударах по Калининграду - РИА Новости, 17.06.2026
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00:05 17.06.2026 (обновлено: 00:21 17.06.2026)
Постпред России в Вене оценил слова главы ВВС ФРГ об ударах по Калининграду

Ульянов иронично назвал главу ВВС Германии Нойманна опытным немецким генералом

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал интервью командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна газете Telegraph по поводу ударов НАТО по Калининграду в случае войны с Россией.
  • Ульянов иронично назвал Нойманна «опытным германским генералом» в ответ на публикацию политолога Гленна Дисена в соцсети X.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал интервью командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна газете Telegraph по поводу ударов НАТО по Калининграду в случае войны с Россией, иронично назвав его "опытным германским генералом".
Ульянов отреагировал на публикацию политолога Гленна Дисена в соцсети X, к которой был прикреплен скриншот интервью Нойманна Telegraph. Диссен выразил мнение, что ФРГ угрожает войной России, и что именно так "начинается третья мировая война".
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"Он (Нойманн - ред.), должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления", - написал Ульянов в соцсети X.
Ранее Нойманн в интервью Telegraph заявил, что НАТО в случае конфликта с Россией будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал интервью Нойманна, подчеркнув, что Германия "нарывается на российский военный кулак" и втягивает НАТО в "ядерный апокалипсис".
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В миреРоссияГерманияКалининградМихаил Ульянов (дипломат)Леонид Слуцкий (политик)НАТОГосдума РФ
 
 
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