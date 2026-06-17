Постпред России в Вене оценил слова главы ВВС ФРГ об ударах по Калининграду

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал интервью командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна газете Telegraph по поводу ударов НАТО по Калининграду в случае войны с Россией, иронично назвав его "опытным германским генералом".