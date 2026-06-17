Петр Ян поднялся на третью строчку рейтинга UFC

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петр Ян поднялся на третью строчку рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P).
- Лидером рейтинга остается Ислам Махачев, а новым чемпионом UFC в легком весе стал Джастин Гэтжи.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россиянин Петр Ян поднялся на третью строчку рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P), сообщается на сайте промоушена.
В обновленном рейтинге Ян, которому принадлежит чемпионский пояс в легчайшей весовой категории, прибавил две позиции.
Лидером рейтинга остается еще один представитель России - Ислам Махачев, вторым идет австралиец Александр Волкановски. На четвертом месте располагается новый чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи, который на турнире в Белом доме в титульном поединке победил испанского бойца грузинского происхождения Илию Топурию. Сам Топурия опустился на пятую строчку.
На счету 33‑летнего Яна 20 побед и 5 поражений в ММА.