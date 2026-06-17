Джованни ван Бронкхорст снова возглавил "Фейенорд"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джованни ван Бронкхорст снова стал главный тренером "Фейенорда".
- Соглашение с тренером рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший футболист сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст назначен на пост главного тренера "Фейенорда", сообщается на сайте нидерландского клуба.
Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на два года и предусматривает возможность продления еще на один сезон. На этом посту он сменил Робина ван Перси.
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Ван Бронкхорст ранее возглавлял "Фейенорд" с 2015 по 2019 год, до этого был ассистентом тренера. Под его руководством команда в сезоне-2016/17 завоевала титул чемпиона Нидерландов, прервав 18-летнюю безвыигрышную серию клуба в национальном первенстве. Также роттердамцы дважды выиграли Кубок Нидерландов (2016, 2018) и дважды стали обладателями Суперкубка страны (2017, 2018). Будучи футболистом, он выступал за клуб в 1993-1998 и 2007-2010 годах. В качестве капитана экс-защитник привел команду к победе в Кубке страны в 2008 году.
Последним местом работы нидерландца стал английский "Ливерпуль", где он работал ассистентом соотечественника Арне Слота. Также специалист возглавлял турецкий "Бешикташ", шотландский "Рейнджерс" и китайский "Гуанчжоу Сити".