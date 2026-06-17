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Трамп отказался говорить, кто виновен в продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 17.06.2026
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20:42 17.06.2026
Трамп отказался говорить, кто виновен в продолжении конфликта на Украине

Трамп отказался комментировать, кто виновен в продолжении конфликта на Украине

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп отказался комментировать, кто ответственен за продолжение конфликта на Украине, так как он пытается его завершить.
  • Он заявил, что с Владимиром Зеленским гораздо сложнее заключить сделку, чем с Владимиром Путиным.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду отказался комментировать, на ком лежит ответственность за продолжение конфликта на Украине, так как он пытается его завершить.
Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
"Я не хочу это комментировать, потому что я пытаюсь урегулировать (конфликт - ред.), а это усложняет процесс", - сказал он в ходе встречи с премьером Индии Нарендрой Моди во Франции, отвечая на вопрос о том, кто несет ответственность за затягивание конфликта.
Как заявил в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
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