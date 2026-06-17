Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за позицию по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтральную позицию по Ирану.
- Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за позицию по Ирану.
"Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина. Он держался очень нейтрально", - сказал Трамп журналистам по окончании саммита G7 во Франции.
Трамп также добавил, что "они могли бы затруднить наши действия".
Ранее Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.