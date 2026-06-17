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Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за позицию по Ирану - РИА Новости, 17.06.2026
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19:45 17.06.2026 (обновлено: 20:35 17.06.2026)
Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за позицию по Ирану

Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за позицию по ситуации с Ираном

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтральную позицию по Ирану.
  • Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за позицию по Ирану.
"Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина. Он держался очень нейтрально", - сказал Трамп журналистам по окончании саммита G7 во Франции.
Трамп также добавил, что "они могли бы затруднить наши действия".
Ранее Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
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