Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за позицию по Ирану

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за позицию по Ирану.

Трамп также добавил, что "они могли бы затруднить наши действия".