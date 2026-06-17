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Трамп рассказал о своих разговорах с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 17.06.2026
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17:32 17.06.2026 (обновлено: 17:42 17.06.2026)
Трамп рассказал о своих разговорах с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что его разговоры и с Путиным, и с Зеленским были очень хорошими

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о хороших разговорах с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Трамп выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования во время телефонного разговора с Путиным.
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у него были хорошие разговоры с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.
"У меня были очень хорошие разговоры с ... Зеленским и с президентом Путиным", - сказал Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Путин 14 июня провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
С Зеленским Трамп встретился во Франции. При этом кадры их приветствия не показали публике.
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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