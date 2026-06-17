Трамп рассказал о своих разговорах с Путиным и Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил о хороших разговорах с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Трамп выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования во время телефонного разговора с Путиным.
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у него были хорошие разговоры с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.
"У меня были очень хорошие разговоры с ... Зеленским и с президентом Путиным", - сказал Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Путин 14 июня провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
С Зеленским Трамп встретился во Франции. При этом кадры их приветствия не показали публике.