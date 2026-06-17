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На Западе раскрыли, как Трамп унизил Зеленского на G7 - РИА Новости, 17.06.2026
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11:51 17.06.2026 (обновлено: 19:39 17.06.2026)
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Зеленского на G7

Schweiz heute: Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на G7 во Франции

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал присутствие Владимира Зеленского на саммите G7, пишет Schweiz heute.
  • Своим поведением Трамп фактически дал понять, что Украина не может больше рассчитывать на поддержку США.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал Владимира Зеленского на саммите G7, пишет Schweiz heute.

В статье отмечается, что атмосфера на встрече по большей части была непринужденной, но контакт двоих из присутствующих не состоялся: американский лидер даже не поприветствовал главу киевского режима.
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"Своим поведением Трамп фактически дал понять: Украина не может больше рассчитывать на поддержку США", — говорится в публикации.

Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией.
В воскресенье состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта на Украине, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
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