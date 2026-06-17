На Западе раскрыли, как Трамп унизил Зеленского на G7

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал Владимира Зеленского на саммите G7, пишет Schweiz heute.



В статье отмечается, что атмосфера на встрече по большей части была непринужденной, но контакт двоих из присутствующих не состоялся: американский лидер даже не поприветствовал главу киевского режима.