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Джим Хиллер возглавил "Торонто" - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Хоккей
 
16:43 17.06.2026
Джим Хиллер возглавил "Торонто"

Джим Хиллер стал 41-м главным тренером в истории "Торонто Мейпл Лифс"

© пресс-служба клуба "Торонто Мэйпл Лифс"Хоккеисты "Торонто Мэйпл Лифс" в матче НХЛ
Хоккеисты Торонто Мэйпл Лифс в матче НХЛ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© пресс-служба клуба "Торонто Мэйпл Лифс"
Хоккеисты "Торонто Мэйпл Лифс" в матче НХЛ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадец Джим Хиллер стал главным тренером "Торонто Мейпл Лифс".
  • Хиллер стал 41-м главным тренером в истории "Торонто" с момента основания клуба в 1917 году.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Канадец Джим Хиллер назначен главным тренером "Торонто Мейпл Лифс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Срок действия соглашения со специалистом не раскрывается. Хиллер сменил Крейга Беруби и стал 41-м главным тренером в истории "Торонто" с момента основания клуба в 1917 году.
Хиллеру 57 лет. Ранее он был главным тренером "Лос-Анджелес Кингз" , а также занимал должность ассистента в "Нью-Йорк Айлендерс" ,"Торонто" и "Детройт Ред Уингз".
По итогам сезона-2025/26 "Мейпл Лифс" (78 очков) заняли последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе и не вышли в плей-офф.
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ХоккейСпортТоронто Мейпл ЛифсЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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