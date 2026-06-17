Джим Хиллер возглавил "Торонто"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадец Джим Хиллер стал главным тренером "Торонто Мейпл Лифс".
- Хиллер стал 41-м главным тренером в истории "Торонто" с момента основания клуба в 1917 году.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Канадец Джим Хиллер назначен главным тренером "Торонто Мейпл Лифс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Срок действия соглашения со специалистом не раскрывается. Хиллер сменил Крейга Беруби и стал 41-м главным тренером в истории "Торонто" с момента основания клуба в 1917 году.
Хиллеру 57 лет. Ранее он был главным тренером "Лос-Анджелес Кингз" , а также занимал должность ассистента в "Нью-Йорк Айлендерс" ,"Торонто" и "Детройт Ред Уингз".
По итогам сезона-2025/26 "Мейпл Лифс" (78 очков) заняли последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе и не вышли в плей-офф.