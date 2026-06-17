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Васильев призвал "звонить в колокола" после атаки ВСУ на автобус с детьми - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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16:52 17.06.2026
Васильев призвал "звонить в колокола" после атаки ВСУ на автобус с детьми

Васильев: после атаки ВСУ на автобус с детьми нужно звонить во все колокола

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что необходимо оповестить все инстанции о произошедшем теракте в отношении детей и мирных граждан в Брянской области.
Как сообщил ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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"На такие вещи не реагировать ни в коем случае нельзя. Обязательно надо запускать процесс подтверждения конкретного факта, что был налет на мирных людей и тем более на детей. Поскольку это касается конкретного вида спорта, то, конечно, необходимо проинформировать ФИФА, УЕФА, все возможные инстанции. Необходимо звонить во все колокола и сообщать о недопустимых вещах, связанных, с гражданскими людьми, а тем более с детьми. Ни в коем случае нельзя сидеть на месте", - сказал Васильев.
Ранее в Ассоциации Белорусской федерации футбола (АБФФ) заявили РИА Новости, что организация проинформировала президентов Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об атаке БПЛА в Брянской области на автобус, в котором ехали члены белорусской детской спортивной команды.
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