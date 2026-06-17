Васильев призвал "звонить в колокола" после атаки ВСУ на автобус с детьми

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"На такие вещи не реагировать ни в коем случае нельзя. Обязательно надо запускать процесс подтверждения конкретного факта, что был налет на мирных людей и тем более на детей. Поскольку это касается конкретного вида спорта, то, конечно, необходимо проинформировать ФИФА, УЕФА, все возможные инстанции. Необходимо звонить во все колокола и сообщать о недопустимых вещах, связанных, с гражданскими людьми, а тем более с детьми. Ни в коем случае нельзя сидеть на месте", - сказал Васильев.