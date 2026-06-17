Суд в ближайшее время примет решение об аресте бизнесмена Трабера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Басманный суд Москвы в ближайшее время решит вопрос об избрании меры пресечения бизнесмену Илье Траберу и другим фигурантам по делу об убийстве депутата из Санкт-Петербурга в 2020 году.
- Суд уже арестовал предполагаемого исполнителя Алисултана Надирбегова по этому делу.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в ближайшее время решит вопрос об избрании меры пресечения бизнесмену Илье Траберу и другим фигурантам по делу об убийстве депутата из Санкт-Петербурга в 2020 году, сообщил РИА Новости источник.
В среду суд арестовал предполагаемого исполнителя Алисултана Надирбегова по делу об убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году.
"В ближайшее время будут рассмотрены ходатайства следователя об избрании меры пресечения предполагаемым исполнителю и двум заказчикам", - сказал собеседник агентства.
Как пояснил собеседник агентства, дело связано с убийством депутата Александра Петрова.
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