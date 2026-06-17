Суд в ближайшее время примет решение об аресте бизнесмена Трабера

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в ближайшее время решит вопрос об избрании меры пресечения бизнесмену Илье Траберу и другим фигурантам по делу об убийстве депутата из Санкт-Петербурга в 2020 году, сообщил РИА Новости источник.