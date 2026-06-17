В Дагестане двух людей будут судить по делу о крушении вертолета Ка-226

Краткий пересказ от РИА ИИ Начальник летно-испытательного комплекса и летчик-испытатель обвиняются в гибели людей при крушении вертолета в Дагестане.

Пилот допустил нарушения норм и правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта во время посадки.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Начальник летно-испытательного комплекса и летчик предстанут перед судом по делу о крушении вертолета в Дагестане, где погибли 5 человек, сообщил СК РФ.

« "Перед судом предстанут начальник летно-испытательного комплекса и летчик-испытатель, которые допустили гибель людей при крушении вертолета в Республике Дагестан ... Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".

Установлено, что пилот выполнял плановый полет, на борту вертолета Ка-226 находились шесть пассажиров. Во время посадки пилот допустил ряд нарушений норм, правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Расследование выявило, что начальник летно-испытательного комплекса допустил к управлению вертолетом пилота без необходимой квалификации, медицинского заключения и опыта, а также при превышении максимальной взлетной массы.

По данным СК, при первом заходе на посадку в районе села Уллубийаул в Дагестане командир вертолета превысил скорость, что привело к удару хвоста о землю и его разрушению. Затем пилот приземлился на воду у Каспийского моря, но решил взлететь снова. Отделившийся фрагмент хвоста столкнулся с лопастями винта, вызвав неконтролируемое вращение и падение вертолета, что привело к его возгоранию.

В результате происшествия погибли пять человек, один получил тяжелые травмы. Собственнику вертолета причинен ущерб в 15 миллионов рублей.

Уточняется также, что в ходе расследования проведены многочисленные следственные действия, допросы свидетелей и экспертизы.