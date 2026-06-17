"Ситуация стала иной": Шварц объяснил свое решение о возвращении в "Динамо"

"За эти четыре года ситуация стала совершенно иной, это был новый опыт для моей семьи, для всех. Мы открыто поговорили с клубом. Сейчас то, что я чувствую, - настал момент вернуться. И четыре года назад, и сейчас у нас был открытый диалог. Речь не о последних двух неделях, все это время мы были на связи, и сейчас наступил момент, который я чувствую всем своим сердцем - нужно быть здесь", - заявил Шварц журналистам.