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"Ситуация стала иной": Шварц объяснил свое решение о возвращении в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
20:16 17.06.2026
"Ситуация стала иной": Шварц объяснил свое решение о возвращении в "Динамо"

Шварц объяснил свое решение о возвращении в "Динамо" изменением ситуации в мире

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. Финал. Матч "Спартак" - "Динамо"
Футбол. Кубок России. Финал. Матч Спартак - Динамо - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий специалист Сандро Шварц вернулся в московское «Динамо».
  • Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год и заявил, что за последние четыре года геополитическая ситуация стала другой, поэтому он принял решение вновь возглавить клуб.
  • В конце мая «Динамо» объявило о возвращении специалиста, и Шварц прилетел в Москву.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вернувшийся в московское "Динамо" немецкий специалист Сандро Шварц заявил, что за последние четыре года геополитическая ситуация стала другой, поэтому он принял решение возглавить столичный футбольный клуб.
Шварц возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона сезона-2021/22 немец покинул "Динамо", во время своего ухода он заявлял, что "мир серьезно изменился".
"За эти четыре года ситуация стала совершенно иной, это был новый опыт для моей семьи, для всех. Мы открыто поговорили с клубом. Сейчас то, что я чувствую, - настал момент вернуться. И четыре года назад, и сейчас у нас был открытый диалог. Речь не о последних двух неделях, все это время мы были на связи, и сейчас наступил момент, который я чувствую всем своим сердцем - нужно быть здесь", - заявил Шварц журналистам.
Шварц также работал в американском "Нью-Йорк Ред Буллз", немецких "Герте" и "Майнце". В конце мая "Динамо" объявило о возвращении специалиста, в среду Шварц прилетел в Москву.
Главный тренер Динамо Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Шварц вернулся в Москву для работы в "Динамо"
Вчера, 19:10
 
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