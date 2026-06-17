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Шнапцев перешел из "Нижнего Новгорода" в "Балтику" - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Шнапцев перешел из "Нижнего Новгорода" в "Балтику"

"Балтика" договорилась с "Нижним Новгородом" о переходе защитника Шнапцева

© Соцсети ФК "Нижний Новгород"Максим Шнапцев
Максим Шнапцев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Соцсети ФК "Нижний Новгород"
Максим Шнапцев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Балтика" достигла договоренности с "Нижним Новгородом" о переходе защитника Максима Шнапцева.
  • Срок действия соглашения с защитником рассчитан до 30 июня 2030 года.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Калининградская "Балтика" достигла договоренности с "Нижним Новгородом" о переходе российского защитника Максима Шнапцева, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Сумма трансфера не раскрывается. Срок действия соглашения с защитником рассчитан до 30 июня 2030 года. В минувшем сезоне Шнапцев провел 25 матчей за "Нижний Новгород" во всех турнирах.
Шнапцеву 22 года. Воспитанник московского "Локомотива" выступал за "Нижний Новгород" с лета 2023 года и провел за клуб 55 матчей. Также на его счету две игры за молодежную сборную России.
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