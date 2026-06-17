"Тупой и еще тупее". В Сети высмеяли конфуз Зеленского и Макрона во Франции

"Европейские страны должны прекратить финансировать украинский конфликт, потому что это растрата государственных средств. Эти деньги должны идти на здравоохранение, на спасение жизней", — написал один читатель.

"Тупой и еще тупее", — обрушился с критикой другой.

"Зеленского надо сослать в Сибирь. Надеюсь, так и будет, и у нас снова будет более доступная энергия", — резюмировал еще один комментатор.