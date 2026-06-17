"Тупой и еще тупее". В Сети высмеяли конфуз Зеленского и Макрона во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели газеты Daily Mail бурно отреагировали на встречу президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского на полях саммита G7.
- Французский лидер и глава киевского режима забыли выключить микрофоны во время частной беседы.
- Комментаторы раскритиковали присутствие Зеленского на саммите "Большой семерки" и помощь Европы Украине.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail бурно отреагировали на встречу президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского на полях саммита G7.
Французский лидер и глава киевского режима забыли выключить микрофоны во время частной беседы. Политики обсудили в том числе, что Зеленскому не удалось организовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.
"Европейские страны должны прекратить финансировать украинский конфликт, потому что это растрата государственных средств. Эти деньги должны идти на здравоохранение, на спасение жизней", — написал один читатель.
"Тупой и еще тупее", — обрушился с критикой другой.
"Зеленский вообще бывает на Украине? Он, кажется, постоянно разъезжает по миру, пытаясь нагрести побольше денег, что, судя по всему, никак не влияет ни на жизнь украинского народа, ни на ход боевых действий", — отметил третий.
"Зеленского надо сослать в Сибирь. Надеюсь, так и будет, и у нас снова будет более доступная энергия", — резюмировал еще один комментатор.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
В воскресенье состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта на Украине, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
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