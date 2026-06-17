Умер главный тренер французского футбольного клуба "Брест"

Краткий пересказ от РИА ИИ Французский специалист Эрик Руа, возглавлявший клуб Лиги 1 «Брест», скончался на 59-м году жизни.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, с которым он боролся последние три года.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Возглавлявший клуб Лиги 1 "Брест" французский специалист Эрик Руа скончался на 59-м году жизни, сообщает Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) в соцсети Х.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, с которым он боролся последние три года.

"UNFP выражает самые искренние соболезнования его семье, близким и клубу. Покойся с миром, Эрик", - говорится в сообщении UNFP.

Руа возглавлял " Брест " с января 2023 года. Под его руководством клуб сыграл 143 матча, одержав 60 побед при 51 поражении и 32 ничейных результатах. "Брест" завершил прошедший сезон на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции