Рейтинг@Mail.ru
Умер главный тренер французского футбольного клуба "Брест" - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:44 17.06.2026
Умер главный тренер французского футбольного клуба "Брест"

Тренер французского футбольного клуба "Брест" Руа скончался в возрасте 58 лет

© Соцсети "Бреста"Эрик Руа
Эрик Руа - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Соцсети "Бреста"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский специалист Эрик Руа, возглавлявший клуб Лиги 1 «Брест», скончался на 59-м году жизни.
  • Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, с которым он боролся последние три года.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Возглавлявший клуб Лиги 1 "Брест" французский специалист Эрик Руа скончался на 59-м году жизни, сообщает Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) в соцсети Х.
Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, с которым он боролся последние три года.
"UNFP выражает самые искренние соболезнования его семье, близким и клубу. Покойся с миром, Эрик", - говорится в сообщении UNFP.
Руа возглавлял "Брест" с января 2023 года. Под его руководством клуб сыграл 143 матча, одержав 60 побед при 51 поражении и 32 ничейных результатах. "Брест" завершил прошедший сезон на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
Ранее Руа возглавлял "Ниццу" и работал в должности спортивного директора в английском "Уотфорде" и французском "Лансе".
 
ФутболСпортЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Брест
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    ДР Конго
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Т. Атман
    Д. Медведев
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Александрова
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Хорватия
    4
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    Гана
    Панама
    0
    0
  • Футбол
    18.06 05:00
    Узбекистан
    Колумбия
  • Футбол
    18.06 19:00
    Чехия
    ЮАР
  • Футбол
    19.06 04:00
    Мексика
    Республика Корея
  • Футбол
    18.06 22:00
    Швейцария
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    19.06 22:00
    США
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала