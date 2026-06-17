Роналду повторил рекорд Месси, сыграв на шестом чемпионате мира

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси, сыграв на своем шестом чемпионате мира по футболу.

Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.