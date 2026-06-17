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Роналду повторил рекорд Месси, сыграв на шестом чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
20:03 17.06.2026 (обновлено: 20:50 17.06.2026)
Роналду повторил рекорд Месси, сыграв на шестом чемпионате мира

Роналду повторил рекорд Месси, выйдя на поле на шестом чемпионате мира

© REUTERS / Pedro NunesКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду повторил рекорд Лионеля Месси, сыграв на своем шестом чемпионате мира по футболу.
  • Сборная Португалии с Роналду в стартовом составе встречается с командой ДР Конго в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси, сыграв на своем шестом чемпионате мира по футболу.
Сборная Португалии в среду встречается с командой ДР Конго в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Роналду вышел в стартовом составе. Ранее он принимал участие в чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.
41-летний Роналду повторил рекорд 38-летнего Месси, который днем ранее вышел в стартовом составе сборной Аргентины на игру против сборной Алжира (3:0).
Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
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