Роналду повторил рекорд Месси, сыграв на шестом чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду повторил рекорд Лионеля Месси, сыграв на своем шестом чемпионате мира по футболу.
- Сборная Португалии с Роналду в стартовом составе встречается с командой ДР Конго в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси, сыграв на своем шестом чемпионате мира по футболу.
41-летний Роналду повторил рекорд 38-летнего Месси, который днем ранее вышел в стартовом составе сборной Аргентины на игру против сборной Алжира (3:0).
Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.