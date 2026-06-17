Криштиану Роналду попал в стартовый состав на первый матч ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной ДР Конго.
- Встреча группы K пройдет в Хьюстоне и начнется в 20:00 по московскому времени.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе своей национальной команды на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной ДР Конго.
Встреча группы K пройдет в Хьюстоне и начнется в 20:00 по московскому времени.
Полностью состав португальцев выглядит следующим образом: Диогу Кошта (вратарь), Томаш Араужу, Ренату Вейга, Жуан Канселу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жуан Невеш, Витинья, Криштиану Роналду (капитан), Педру Нету.
У сборной ДР Конго с первых минут сыграют следующие игроки: Лионель Мпаси (вратарь), Эрон Уан-Биссака, Стив Капуади, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба (капитан), Артюр Масуаку, Нгалайель Мукау, Самюэль Мутуссами, Эдо Кайембе, Седрик Бакамбу и Йоан Висса.