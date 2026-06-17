Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роналдо призвал признать Лионеля Месси лучшим игроком всех времен.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдо призвал мир признать, что аргентинец Лионель Месси является лучшим игроком всех времен.
В ночь на среду сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Месси оформил хет-трик и довел количество забитых мячей на мировых первенствах до 16, повторив рекорд немца Мирослава Клозе. Месси принимает участие в шестом мировом первенстве, что также является рекордом. Он одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира и сравнялся по данному показателю с Клозе.
"Рекорды созданы для того, чтобы их бить, и тот, кто их бьет, не удивляет ни одного футбольного болельщика в мире. Кроме того, Аргентина является действующим чемпионом этого турнира. Каждый раз, когда Месси выходит на поле, все становится историческим и элегантным. Миру пора перестать прятаться и признать тот факт, что он лучший игрок всех времен", - цитирует Роналдо Mundo Deportivo.
Роналдо 49 лет, он двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии, трижды (1997, 1999, 2002) признавался Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком года. Бразилец с 15 голами долгое время являлся лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, больше него забили только Месси и Клозе.