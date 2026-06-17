Стали известны стартовые составы сборных Англии и Хорватии на матч ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В стартовом составе сборной Англии на матч против команды Хорватии выйдут Деклан Райс, Джуд Беллингем и Гарри Кейн.
- Матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Хорватии пройдет в Далласе.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс, хавбек мадридского "Реала" Джуд Беллингем и форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Хорватии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы L пройдет в Далласе, начало - 23:00 мск.
17 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
12’ • Гарри Кейн (П)
42’ • Гарри Кейн
47’ • Джуд Беллингем
85’ • Маркус Рэшфорд
36’ • Мартин Батурина
45’ • Петар Муса
В стартовый состав сборной Англии вошли: Джордан Пикфорд (вратарь), Эзри Конса, Нико О'Райли, Джон Стоунз, Рис Джеймс, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Гарри Кейн (капитан), Энтони Гордон, Нони Мадуэке.
Состав команды Хорватии выглядит следующим образом: Доминик Ливакович (вратарь), Йосип Станишич, Йошко Гвардиол, Йосип Шутало, Лука Вушкович, Лука Модрич, Марио Пашалич, Мартин Батурина, Петар Сучич, Иван Перишич, Петар Муса.