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Стали известны стартовые составы сборных Англии и Хорватии на матч ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
22:07 17.06.2026
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Хорватии на матч ЧМ

Беллингем и Кейн выйдут в старте сборной Англии на матч ЧМ против Хорватии

© Соцсети футболистаГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Соцсети футболиста
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В стартовом составе сборной Англии на матч против команды Хорватии выйдут Деклан Райс, Джуд Беллингем и Гарри Кейн.
  • Матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Хорватии пройдет в Далласе.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс, хавбек мадридского "Реала" Джуд Беллингем и форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Хорватии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы L пройдет в Далласе, начало - 23:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Англия
4 : 2
Хорватия
12‎’‎ • Гарри Кейн (П)
42‎’‎ • Гарри Кейн
(Деклан Райс)
47‎’‎ • Джуд Беллингем
(Эллиот Андерсон)
85‎’‎ • Маркус Рэшфорд
(Букайо Сака)
36‎’‎ • Мартин Батурина
(Петар Сучич)
45‎’‎ • Петар Муса
(Иван Перишич)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В стартовый состав сборной Англии вошли: Джордан Пикфорд (вратарь), Эзри Конса, Нико О'Райли, Джон Стоунз, Рис Джеймс, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Гарри Кейн (капитан), Энтони Гордон, Нони Мадуэке.
Состав команды Хорватии выглядит следующим образом: Доминик Ливакович (вратарь), Йосип Станишич, Йошко Гвардиол, Йосип Шутало, Лука Вушкович, Лука Модрич, Марио Пашалич, Мартин Батурина, Петар Сучич, Иван Перишич, Петар Муса.
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