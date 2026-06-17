Стали известны стартовые составы сборных Англии и Хорватии на матч ЧМ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс, хавбек мадридского "Реала" Джуд Беллингем и форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Хорватии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).