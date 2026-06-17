В администрации Трампа наметился внутренний раскол, заявил Пушков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В администрации президента США Дональда Трампа наметился внутренний раскол из-за сделки с Ираном, считает Алексей Пушков.
- Меморандум между Ираном и США, который позволит разблокировать Ормузский пролив, должны подписать в Швейцарии 19 июня.
- Против соглашения выступили некоторые представители администрации Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио, министра войны Пита Хегсета, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и сенатора Линдси Грэма.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа наметился внутренний раскол, вызванный сделкой с Ираном, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.
Он уточнил, что против соглашения, по имеющейся информации, выступил госсекретарь Марко Рубио, который держит по этому вопросу "низкий профиль" и никак не комментирует меморандум. По словам Пушкова, не поддерживают сделку и министр войны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а также сенатор-ястреб Линдси Грэм.
"Всем им, однако, предложено держать язык за зубами и не выносить свое мнение в публичную плоскость", - добавил Пушков.
Сенатор подчеркнул, что противники Трампа и так критикуют его за капитуляцию перед Ираном, поэтому президент США стремится к тому, чтобы разногласия в его администрации не вышли наружу.