В администрации Трампа наметился внутренний раскол, заявил Пушков

"Всем им, однако, предложено держать язык за зубами и не выносить свое мнение в публичную плоскость", - добавил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что противники Трампа и так критикуют его за капитуляцию перед Ираном, поэтому президент США стремится к тому, чтобы разногласия в его администрации не вышли наружу.