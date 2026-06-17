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В администрации Трампа наметился внутренний раскол, заявил Пушков - РИА Новости, 17.06.2026
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12:10 17.06.2026
В администрации Трампа наметился внутренний раскол, заявил Пушков

Пушков: в администрации Трампа наметился внутренний раскол из-за сделки с Ираном

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В администрации президента США Дональда Трампа наметился внутренний раскол из-за сделки с Ираном, считает Алексей Пушков.
  • Меморандум между Ираном и США, который позволит разблокировать Ормузский пролив, должны подписать в Швейцарии 19 июня.
  • Против соглашения выступили некоторые представители администрации Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио, министра войны Пита Хегсета, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и сенатора Линдси Грэма.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа наметился внутренний раскол, вызванный сделкой с Ираном, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.
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"В администрации Трампа наметился внутренний раскол, вызванный трамповской сделкой с Ираном, которая должна быть подписана в виде меморандума 19 июня", - написал Пушков в Telegram-канале.
Он уточнил, что против соглашения, по имеющейся информации, выступил госсекретарь Марко Рубио, который держит по этому вопросу "низкий профиль" и никак не комментирует меморандум. По словам Пушкова, не поддерживают сделку и министр войны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а также сенатор-ястреб Линдси Грэм.
"Всем им, однако, предложено держать язык за зубами и не выносить свое мнение в публичную плоскость", - добавил Пушков.
Сенатор подчеркнул, что противники Трампа и так критикуют его за капитуляцию перед Ираном, поэтому президент США стремится к тому, чтобы разногласия в его администрации не вышли наружу.
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В миреИранСШАШвейцарияДональд ТрампАлексей ПушковМарко РубиоСовет Федерации РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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