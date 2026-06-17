Эрдогана всегда рады видеть в России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Реджепа Тайипа Эрдогана всегда рады видеть в России.
- Путин передал наилучшие пожелания турецкому коллеге на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана всегда рады видеть в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Президент России во время встречи передал наилучшие пожелания турецкому коллеге.
"Мы всегда рады видеть его (Эрдогана - ред.) в нашей стране", - отметил Путин.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России.