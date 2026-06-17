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Эрдогана всегда рады видеть в России, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2026
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21:13 17.06.2026
Эрдогана всегда рады видеть в России, заявил Путин

Путин: Эрдогана всегда рады видеть в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время торжественного приема в честь глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин во время торжественного приема в честь глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время торжественного приема в честь глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Реджепа Тайипа Эрдогана всегда рады видеть в России.
  • Путин передал наилучшие пожелания турецкому коллеге на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана всегда рады видеть в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Президент России во время встречи передал наилучшие пожелания турецкому коллеге.
"Мы всегда рады видеть его (Эрдогана - ред.) в нашей стране", - отметил Путин.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Вчера, 21:07
 
РоссияТурцияКазаньВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганХакан Фидан
 
 
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