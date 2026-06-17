Путин передал наилучшие пожелания Эрдогану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин передал наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
- Встреча прошла на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Прошу вас передать самые наилучшие пожелания ему (президенту Турции - ред.)", - сказал Путин.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России, просьба была удовлетворена.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.