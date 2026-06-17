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Путин передал наилучшие пожелания Эрдогану - РИА Новости, 17.06.2026
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21:04 17.06.2026 (обновлено: 21:16 17.06.2026)
Путин передал наилучшие пожелания Эрдогану

Путин передал наилучшие пожелания Эрдогану на встрече с Фиданом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин передал наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
  • Встреча прошла на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Путин на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани провел встречу с Фиданом.
"Прошу вас передать самые наилучшие пожелания ему (президенту Турции - ред.)", - сказал Путин.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России, просьба была удовлетворена.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Фидан передал Путину "большой горячий привет" от Эрдогана
Вчера, 21:07
 
ТурцияРоссияКазаньВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданПолитика
 
 
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