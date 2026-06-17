Путин обсудил с главой МИД Турции отношения между странами

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"Действительно, в нашем регионе и мире очень насыщенная повестка, где имеет значение ваш опыт. <...> У меня была очень насыщенная программа в эти два последних дня, произошел обмен мнениями. Еще раз хочу поблагодарить за предоставленную нам возможность", — отметил он.