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Путин обсудил с главой МИД Турции отношения между странами - РИА Новости, 17.06.2026
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21:00 17.06.2026 (обновлено: 21:47 17.06.2026)
Путин обсудил с главой МИД Турции отношения между странами

Путин обсудил с главой МИД Турции Фиданом двусторонние отношения

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин встретился с главой МИД Турции на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
  • Президент отметил, что отношения между странами развиваются по восходящей и носят дружеский характер.
  • Фидан заявил о большом числе вопросов, которые нужно обсудить Анкаре и Москве, и поблагодарил за предоставленную возможность обменяться мнениями.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
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"Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады", — сказал президент.
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Он отметил, что взаимодействие двух государств носит дружеский характер и наполняется новым содержанием.
Путин также передал наилучшие пожелания и горячий привет президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Он добавил, что турецкого лидера всегда рады видеть в России.
Фидан, в свою очередь, заявил о большом числе вопросов, которые нужно обсудить Анкаре и Москве.
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"Действительно, в нашем регионе и мире очень насыщенная повестка, где имеет значение ваш опыт. <...> У меня была очень насыщенная программа в эти два последних дня, произошел обмен мнениями. Еще раз хочу поблагодарить за предоставленную нам возможность", — отметил он.

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С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с Лавровым. Министры обсудили международные вопросы, в том числе урегулирование ближневосточного конфликта, ситуацию на Южном Кавказе, проблему безопасности судоходства в Черном море. Была затронута и тема украинского урегулирования: Фидан вновь подтвердил готовность Турции принять переговоры Москвы и Киева.
Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17-19 июня. Участники обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут четыре документа.
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