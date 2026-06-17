Путин обсудил с главой МИД Турции отношения между странами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин встретился с главой МИД Турции на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
- Президент отметил, что отношения между странами развиваются по восходящей и носят дружеский характер.
- Фидан заявил о большом числе вопросов, которые нужно обсудить Анкаре и Москве, и поблагодарил за предоставленную возможность обменяться мнениями.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
«
"Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады", — сказал президент.
Межгосударственные отношения России и Турции
30 августа 2025, 20:52
Он отметил, что взаимодействие двух государств носит дружеский характер и наполняется новым содержанием.
Путин также передал наилучшие пожелания и горячий привет президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Он добавил, что турецкого лидера всегда рады видеть в России.
Фидан, в свою очередь, заявил о большом числе вопросов, которые нужно обсудить Анкаре и Москве.
«
"Действительно, в нашем регионе и мире очень насыщенная повестка, где имеет значение ваш опыт. <...> У меня была очень насыщенная программа в эти два последних дня, произошел обмен мнениями. Еще раз хочу поблагодарить за предоставленную нам возможность", — отметил он.
Россия сократила импорт колбас из Турции
11 мая, 15:18
С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с Лавровым. Министры обсудили международные вопросы, в том числе урегулирование ближневосточного конфликта, ситуацию на Южном Кавказе, проблему безопасности судоходства в Черном море. Была затронута и тема украинского урегулирования: Фидан вновь подтвердил готовность Турции принять переговоры Москвы и Киева.