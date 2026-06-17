Путин передал привет правителю Малайзии султану Ибрагиму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин передал привет верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму.
- Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму.
"В августе состоялся первый в истории двухсторонних отношений государственный визит верховного правителя Малайзии султана Ибрагима. В этом году он приезжал в Санкт-Петербург, а совсем недавно, в мае, был в Москве на праздновании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Пользуясь случаем прошу вас передать ему наилучшие пожелания", - сказал российский лидер в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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