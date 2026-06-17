Путин в Казани пообщался с жителями и гостями города

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Казанском кремле пообщался с туристами.
Глава государства в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН, на полях которого он проведет ряд двусторонних встреч. По дороге на двусторонние встречи президент вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым посетил Благовещенский собор и мечеть "Кул-Шариф" на территории Казанского кремля.
Во время посещения Благовещенского собора президент поставил свечу, перекрестился и поцеловал Казанскую икону Божией Матери. Также президент пообщался с прихожанами, поинтересовался у них, все ли им нравится, а также сфотографировался с ними. У выхода из собора президента встретили туристы, которые приехали в Казань из Уфы, Самары и других городов. Путин поприветствовал их, пожал им руки, в том числе поздоровался с детьми.
Затем Путин и Минниханов зашли в мечеть "Кул-Шариф". Там глава республики показал президенту фрагмент покрывала Каабы из Мекки. Путин поприветствовал верующих, которые находились в это время в мечети и сделал с некоторыми памятные фотографии.