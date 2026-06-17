Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил красоту Казани во время посещения местного Кремля.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил красоту Казани во время посещения местного Кремля.
"Очень красивый город", - отметил Путин в разговоре с одной из посетительниц Кремля.
"Стараются коллеги, работают", - добавил глава государства, указывая на главу Татарстана Рустама Минниханова, который сопровождал Путина в ходе посещения храма и мечети.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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