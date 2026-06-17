Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил красоту Казани - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 17.06.2026 (обновлено: 18:31 17.06.2026)
Путин отметил красоту Казани

Путин отметил красоту Казани во время посещения казанского Кремля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в мечети "Кул-Шариф" Казанского кремля
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в мечети Кул-Шариф Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в мечети "Кул-Шариф" Казанского кремля
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил красоту Казани во время посещения местного Кремля.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил красоту Казани во время посещения местного Кремля.
Путин перед началом двусторонних встреч на полях саммита РФ - АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Кремле рассказали о мероприятиях саммита Россия — АСЕАН с участием Путина
16 июня, 18:02
"Очень красивый город", - отметил Путин в разговоре с одной из посетительниц Кремля.
"Стараются коллеги, работают", - добавил глава государства, указывая на главу Татарстана Рустама Минниханова, который сопровождал Путина в ходе посещения храма и мечети.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Деловой форум Россия — АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В Казани проходит бизнес-форум Россия — АСЕАН
Вчера, 10:21
 
РоссияКазаньБрунейВладимир ПутинРустам МиннихановСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала