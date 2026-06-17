Путин: саммит в Казани проходит в период председательства Филиппин в АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил, что Москва рада, что саммит Россия – АСЕАН проходит именно в период председательства Филиппин в организации
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. РФ рада, что саммит в Казани проходит именно в период председательства Филиппин в АСЕАН, сообщил президент России Владимир Путин.
"Ваша страна в текущем году председательствует в АСЕАН, и мы очень рады, что именно в ходе вашей, так сказать, вахты в АСЕАН отмечается 35-летие отношений нашей страны с ассоциацией. Юбилейный саммит является важной вехой в развитии стратегического партнерства России с АСЕАН", - отметил Путин в ходе переговоров с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Маркос-младший откроют заседание саммита в четверг утром. По итогам саммита лидеры сделают заявление для СМИ.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.