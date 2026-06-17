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Путину представят проект развития Трансарктического транспортного коридора - РИА Новости, 17.06.2026
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11:47 17.06.2026
Путину представят проект развития Трансарктического транспортного коридора

Чекунков: Путину представят проект Трансарктического транспортного коридора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики представит Владимиру Путину проект развития Трансарктического транспортного коридора в этом году.
  • Он разрабатывается подведомственным научным институтом Востокгосплан при межведомственной работе с Морской коллегией, Росатомом, ВЭБ.РФ и всеми регионами Арктики.
  • Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути и будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики представит президенту РФ Владимиру Путину комплексный проект развития Трансарктического транспортного коридора в этом году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит итоговое заседание коллегии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«
"Сейчас наш подведомственный научный институт Востокгосплан разрабатывает комплексный проект развития Трансарктического транспортного коридора, который будет представлен президенту в этом году", - отметил Чекунков на заседании.
По его словам, межведомственная работа проводится правительством России вместе с Морской коллегией, Росатомом, ВЭБ.РФ и всеми регионами Арктики.
Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.
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