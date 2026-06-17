МИД Малайзии: премьер Ибрагим надеется встретиться с Путиным в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе визита в Казань планирует встретиться с Владимиром Путиным.
- Саммит Россия — АСЕАН, который пройдет 17–18 июня, посвящен 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
- На нем планируется обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и принять четыре документа, включая Казанскую декларацию.
ДЖАКАРТА, 17 июн – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе визита в Казань для участия в юбилейном саммите Россия–АСЕАН рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, говорится в заявлении МИД Малайзии.
“Находясь в Казани, премьер-министр также, как ожидается, встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, а также проведет встречи с коллегами из стран АСЕАН для обсуждения двусторонних отношений и вопросов, представляющих общий интерес”, – сообщили в ведомстве.
В МИД отметили, что саммит, который пройдет 17–18 июня, посвящен 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Ожидается, что лидеры подведут итоги сотрудничества за последние десятилетия и определят дальнейшие направления взаимодействия в рамках стратегического партнерства.
Основное внимание на переговорах планируется уделить развитию сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, продовольственной безопасности, цифровой экономики, науки и технологий, культуры, образования, туризма и гуманитарных обменов. Также лидеры обсудят актуальные региональные и международные вопросы.
По итогам саммита предполагается принять четыре документа, включая Казанскую декларацию по случаю 35-летия отношений Россия–АСЕАН, совместные заявления о сотрудничестве в области энергетики и культуры, а также новый комплексный план действий по реализации стратегического партнерства Россия–АСЕАН на 2026–2030 годы.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.