Рейтинг@Mail.ru
МИД Малайзии: премьер Ибрагим надеется встретиться с Путиным в Казани - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 17.06.2026
МИД Малайзии: премьер Ибрагим надеется встретиться с Путиным в Казани

МИД Малайзии: премьер Ибрагим хочет встретиться с Путиным на саммите в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к саммиту "Россия – АСЕАН" в Казани
Подготовка к саммиту Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Подготовка к саммиту "Россия – АСЕАН" в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе визита в Казань планирует встретиться с Владимиром Путиным.
  • Саммит Россия — АСЕАН, который пройдет 17–18 июня, посвящен 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
  • На нем планируется обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и принять четыре документа, включая Казанскую декларацию.
ДЖАКАРТА, 17 июн – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе визита в Казань для участия в юбилейном саммите Россия–АСЕАН рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, говорится в заявлении МИД Малайзии.
“Находясь в Казани, премьер-министр также, как ожидается, встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, а также проведет встречи с коллегами из стран АСЕАН для обсуждения двусторонних отношений и вопросов, представляющих общий интерес”, – сообщили в ведомстве.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Ушаков: в Казани примут план по стратегическому партнерству России и АСЕАН
Вчера, 18:21
В МИД отметили, что саммит, который пройдет 17–18 июня, посвящен 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Ожидается, что лидеры подведут итоги сотрудничества за последние десятилетия и определят дальнейшие направления взаимодействия в рамках стратегического партнерства.
Основное внимание на переговорах планируется уделить развитию сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, продовольственной безопасности, цифровой экономики, науки и технологий, культуры, образования, туризма и гуманитарных обменов. Также лидеры обсудят актуальные региональные и международные вопросы.
По итогам саммита предполагается принять четыре документа, включая Казанскую декларацию по случаю 35-летия отношений Россия–АСЕАН, совместные заявления о сотрудничестве в области энергетики и культуры, а также новый комплексный план действий по реализации стратегического партнерства Россия–АСЕАН на 2026–2030 годы.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Ушаков рассказал, какие проблемы обсудят участники саммита Россия — АСЕАН
Вчера, 18:18
 
РоссияКазаньМалайзияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Саммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала