МИД Малайзии: премьер Ибрагим надеется встретиться с Путиным в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе визита в Казань планирует встретиться с Владимиром Путиным.

Саммит Россия — АСЕАН, который пройдет 17–18 июня, посвящен 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

На нем планируется обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и принять четыре документа, включая Казанскую декларацию.

ДЖАКАРТА, 17 июн – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе визита в Казань для участия в юбилейном саммите Россия–АСЕАН рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, говорится в заявлении МИД Малайзии.

В МИД отметили, что саммит, который пройдет 17–18 июня, посвящен 35-летию отношений России Ассоциации государств Юго-Восточной Азии . Ожидается, что лидеры подведут итоги сотрудничества за последние десятилетия и определят дальнейшие направления взаимодействия в рамках стратегического партнерства.

Основное внимание на переговорах планируется уделить развитию сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, продовольственной безопасности, цифровой экономики, науки и технологий, культуры, образования, туризма и гуманитарных обменов. Также лидеры обсудят актуальные региональные и международные вопросы.

По итогам саммита предполагается принять четыре документа, включая Казанскую декларацию по случаю 35-летия отношений Россия–АСЕАН, совместные заявления о сотрудничестве в области энергетики и культуры, а также новый комплексный план действий по реализации стратегического партнерства Россия–АСЕАН на 2026–2030 годы.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.