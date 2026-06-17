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Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани - РИА Новости, 17.06.2026
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00:10 17.06.2026 (обновлено: 09:04 17.06.2026)
Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани

Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин 17–18 июня примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани и проведет торжественный прием в честь глав делегаций, а также двусторонние встречи с зарубежными коллегами.
  • 18 июня президент РФ продолжит серию двусторонних встреч, примет участие в заседаниях форума и выступит с заявлением для СМИ вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани, в среду российский лидер проведет торжественный прием в честь глав делегаций и двусторонние встречи с зарубежными коллегами.
Саммит в Казани пройдет 17-19 мая, его посетят представители всех одиннадцати стран-членов АСЕАН. Ожидается, что участники обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудят темы углубления сотрудничества между Россией и Ассоциацией и интеграционных процессов на пространстве Евразии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Кремле рассказали о мероприятиях саммита Россия — АСЕАН с участием Путина
Вчера, 18:02
Программа Путина в Казани начнется 17 июня. У президента сразу по прибытии запланированы международные контакты, затем он проведет торжественный прием в честь глав делегаций стран - участниц АСЕАН, начало запланировано на 18:00.
Прием пройдет в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. Перед началом мероприятия российский лидер поприветствует гостей в фойе. Затем ожидается концертная программа и непосредственно торжественный прием.
На следующий день президент РФ продолжит серию двусторонних встреч, примет участие в заседаниях форума и выступит с заявлением для СМИ вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, являющимся сопредседателем саммита.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Ушаков: в Казани примут план по стратегическому партнерству России и АСЕАН
Вчера, 18:21
В Казани президент России также побеседует с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В Кремле ранее отметили, что Анкара просила Москву о проведении такой встречи, просьба была удовлетворена.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министры обсудили ряд международных вопросов, в том числе урегулирование ближневосточного конфликта, ситуацию на Южном Кавказе, проблему безопасности судоходства в Черном море. Были затронуты темы украинского урегулирования: Фидан вновь подтвердил готовность Турции принять переговоры России и Украины.
Кроме того, Россия и Турция совместно работают над расширением политических и торгово-экономических связей, в том числе по реализации совместных стратегических проектов в энергетической отрасли. Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган находятся в регулярном контакте друг с другом. В апреле они провели телефонный разговор. Их предыдущая встреча состоялась в декабре 2025 года в Ашхабаде.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
АСЕАН пользуется авторитетом во всем мире, заявил Ушаков
Вчера, 18:16
Также в среду в рамках саммита на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева пройдет деловой форум "Россия - АСЕАН: партнерство без границ". Участники форума планируют обсудить темы информационных технологий, искусственного интеллекта, международной торговли, транспортно-логистической связанности и партнерства в рамках ЕАЭС и АСЕАН.
В форуме примут участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн. Также приедут представители бизнес-кругов из более чем 15 государств, в том числе из Бангладеш, Казахстана, Киргизии, Китая, Турции и ОАЭ. Ожидается, что в основной день саммита, 18 июня, глава торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин выступит с докладом, в котором расскажет об основных итогах делового форума.
РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Путин встретится почти со всеми лидерами в рамках саммита Россия-АСЕАН
Вчера, 18:10
 
РоссияКазаньТурцияВладимир ПутинФердинанд МаркосХакан ФиданЕвразийский экономический союзПолитикаСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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