Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани, в среду российский лидер проведет торжественный прием в честь глав делегаций и двусторонние встречи с зарубежными коллегами.