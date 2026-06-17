Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин 17–18 июня примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани и проведет торжественный прием в честь глав делегаций, а также двусторонние встречи с зарубежными коллегами.
- 18 июня президент РФ продолжит серию двусторонних встреч, примет участие в заседаниях форума и выступит с заявлением для СМИ вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани, в среду российский лидер проведет торжественный прием в честь глав делегаций и двусторонние встречи с зарубежными коллегами.
Саммит в Казани пройдет 17-19 мая, его посетят представители всех одиннадцати стран-членов АСЕАН. Ожидается, что участники обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудят темы углубления сотрудничества между Россией и Ассоциацией и интеграционных процессов на пространстве Евразии.
Программа Путина в Казани начнется 17 июня. У президента сразу по прибытии запланированы международные контакты, затем он проведет торжественный прием в честь глав делегаций стран - участниц АСЕАН, начало запланировано на 18:00.
Прием пройдет в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. Перед началом мероприятия российский лидер поприветствует гостей в фойе. Затем ожидается концертная программа и непосредственно торжественный прием.
На следующий день президент РФ продолжит серию двусторонних встреч, примет участие в заседаниях форума и выступит с заявлением для СМИ вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, являющимся сопредседателем саммита.
В Казани президент России также побеседует с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В Кремле ранее отметили, что Анкара просила Москву о проведении такой встречи, просьба была удовлетворена.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министры обсудили ряд международных вопросов, в том числе урегулирование ближневосточного конфликта, ситуацию на Южном Кавказе, проблему безопасности судоходства в Черном море. Были затронуты темы украинского урегулирования: Фидан вновь подтвердил готовность Турции принять переговоры России и Украины.
Кроме того, Россия и Турция совместно работают над расширением политических и торгово-экономических связей, в том числе по реализации совместных стратегических проектов в энергетической отрасли. Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган находятся в регулярном контакте друг с другом. В апреле они провели телефонный разговор. Их предыдущая встреча состоялась в декабре 2025 года в Ашхабаде.
Также в среду в рамках саммита на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева пройдет деловой форум "Россия - АСЕАН: партнерство без границ". Участники форума планируют обсудить темы информационных технологий, искусственного интеллекта, международной торговли, транспортно-логистической связанности и партнерства в рамках ЕАЭС и АСЕАН.
В форуме примут участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн. Также приедут представители бизнес-кругов из более чем 15 государств, в том числе из Бангладеш, Казахстана, Киргизии, Китая, Турции и ОАЭ. Ожидается, что в основной день саммита, 18 июня, глава торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин выступит с докладом, в котором расскажет об основных итогах делового форума.
РИА Новости - информационный партнер форума.