Рейтинг@Mail.ru
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 17.06.2026 (обновлено: 09:52 17.06.2026)
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Профессия главного юрисконсульта возглавила рейтинг высокооплачиваемых профессий

© Depositphotos.com / freedomtumzРабота юриста
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Depositphotos.com / freedomtumz
Работа юриста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессия главного юрисконсульта со средним уровнем дохода 407 тысяч рублей в месяц возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий.
  • В число лидеров по уровню дохода также вошли директор по маркетингу и продажам (379 тысяч рублей), менеджер проектов в сфере складской логистики (355 тысяч рублей), брокер по недвижимости (325 тысяч рублей) и вице-президент по администрированию (323 тысячи рублей).
  • Высокие зарплаты сохраняются и в других сферах: в IT лидируют Java-разработчики, в маркетинге — бренд-менеджеры, в дизайне — sound-дизайнеры и UX/UI-дизайнеры.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Профессия главного юрисконсульта со средним уровнем дохода 407 тысяч рублей в месяц возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в начале лета, следует из анализа свежих вакансий "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.
"Самой высокооплачиваемой профессией среди представленных в каталоге стал главный юрисконсульт со средним уровнем дохода 407 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Депутаты Карелии предложили повысить зарплаты специалистов по соцработе
11 июня, 16:29
Уточняется, что в число лидеров также вошли директор по маркетингу и продажам (379 тысяч рублей), менеджер проектов в сфере складской логистики (355 тысяч рублей), брокер по недвижимости (325 тысяч рублей) и вице-президент по администрированию (323 тысячи рублей).
Высокие зарплаты сохраняются и в других сферах. Так, в IT-отрасли лидируют Java-разработчики со средним доходом 256 тысяч рублей в месяц. В сфере маркетинга больше всего зарабатывают бренд-менеджеры. В дизайне наиболее высокие доходы у sound-дизайнеров и UX/UI-дизайнеров.
Работодатели финансово-экономической сферы предлагают высокие доходы бухгалтерам-аналитикам, коммерческим директорам и специалистам по внешнеэкономической деятельности. В транспортной отрасли по зарплате лидируют водители, таксисты и бортпроводники. В производстве и агропроме наиболее высокие доходы у сборщиков мебели и токарей, в строительстве у прорабов, а в недвижимости - у риелторов.
Анализ свежих вакансий "Работа.ру" был проведен в июне 2026 года во всех регионах России.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Россияне назвали самые скучные профессии
17 апреля, 07:34
 
РоссияРабота.руОбществоСоциальный навигаторКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала