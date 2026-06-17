Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессия главного юрисконсульта со средним уровнем дохода 407 тысяч рублей в месяц возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий.

В число лидеров по уровню дохода также вошли директор по маркетингу и продажам (379 тысяч рублей), менеджер проектов в сфере складской логистики (355 тысяч рублей), брокер по недвижимости (325 тысяч рублей) и вице-президент по администрированию (323 тысячи рублей).

Высокие зарплаты сохраняются и в других сферах: в IT лидируют Java-разработчики, в маркетинге — бренд-менеджеры, в дизайне — sound-дизайнеры и UX/UI-дизайнеры.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Профессия главного юрисконсульта со средним уровнем дохода 407 тысяч рублей в месяц возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в начале лета, следует из анализа свежих вакансий "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.

"Самой высокооплачиваемой профессией среди представленных в каталоге стал главный юрисконсульт со средним уровнем дохода 407 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в число лидеров также вошли директор по маркетингу и продажам (379 тысяч рублей), менеджер проектов в сфере складской логистики (355 тысяч рублей), брокер по недвижимости (325 тысяч рублей) и вице-президент по администрированию (323 тысячи рублей).

Высокие зарплаты сохраняются и в других сферах. Так, в IT-отрасли лидируют Java-разработчики со средним доходом 256 тысяч рублей в месяц. В сфере маркетинга больше всего зарабатывают бренд-менеджеры. В дизайне наиболее высокие доходы у sound-дизайнеров и UX/UI-дизайнеров.

Работодатели финансово-экономической сферы предлагают высокие доходы бухгалтерам-аналитикам, коммерческим директорам и специалистам по внешнеэкономической деятельности. В транспортной отрасли по зарплате лидируют водители, таксисты и бортпроводники. В производстве и агропроме наиболее высокие доходы у сборщиков мебели и токарей, в строительстве у прорабов, а в недвижимости - у риелторов.