Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 1:1.

Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом стартового состава в истории чемпионатов мира и повторил рекорд Лионеля Месси, сыграв на шестом чемпионате мира.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Перед началом матча на стадионе почтили память экс-вингера сборной Португалии Диогу Жоты , который погиб в ДТП 3 июля 2025 года. На игре в качестве почетных гостей Португальской футбольной федерации присутствовали родители Жоты.

Капитан португальцев Криштиану Роналду вышел на поле в возрасте 41 года 132 дней. Он стал самым возрастным полевым игроком стартового состава в истории чемпионатов мира. Также Роналду повторил установленный днем ранее рекорд аргентинца Лионеля Месси , сыграв на шестом чемпионате мира.

Форвард английского "Ньюкасла" Висса забил первый мяч сборной ДР Конго на чемпионатах мира. Конголезцы прежде участвовали в турнире в 1974 году как сборная Заира и потерпели тогда три сухих поражения.