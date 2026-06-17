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Португальцы сыграли вничью с командой ДР Конго в матче ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
22:00 17.06.2026 (обновлено: 01:39 18.06.2026)
Португальцы сыграли вничью с командой ДР Конго в матче ЧМ-2026

Португальцы сыграли вничью со сборной ДР Конго в матче чемпионата мира

© REUTERS / Annegret HilseКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 1:1.
  • Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом стартового состава в истории чемпионатов мира и повторил рекорд Лионеля Месси, сыграв на шестом чемпионате мира.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы K прошла в среду в Хьюстоне и завершилась со счетом 1:1. Португальцев вперед вывел Жуан Невеш (6-я минута). Сборную ДР Конго от поражения спас Йоан Висса (45+5).
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Португалия
1 : 1
ДР Конго
06‎’‎ • Жуан Невеш
(Педру Нету)
45‎’‎ • Йоан Висса
(Артур Масуаку)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Перед началом матча на стадионе почтили память экс-вингера сборной Португалии Диогу Жоты, который погиб в ДТП 3 июля 2025 года. На игре в качестве почетных гостей Португальской футбольной федерации присутствовали родители Жоты.
Капитан португальцев Криштиану Роналду вышел на поле в возрасте 41 года 132 дней. Он стал самым возрастным полевым игроком стартового состава в истории чемпионатов мира. Также Роналду повторил установленный днем ранее рекорд аргентинца Лионеля Месси, сыграв на шестом чемпионате мира.
Форвард английского "Ньюкасла" Висса забил первый мяч сборной ДР Конго на чемпионатах мира. Конголезцы прежде участвовали в турнире в 1974 году как сборная Заира и потерпели тогда три сухих поражения.
Во втором туре сборная Португалии встретится с командой Узбекистана, а команда Колумбии сыграет со сборной ДР Конго. Обе встречи пройдут 23 июня. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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