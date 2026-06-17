Ставший популярным на ПМЭФ полицейский задумался о стендапе

Краткий пересказ от РИА ИИ Полицейский Алексей Тарасов, ставший популярным во время работы на ПМЭФ, задумался о написании стендап-программы.

Алексей Тарасов отметил, что умеет работать с публикой благодаря многолетнему опыту игры на барабанах.

Тарасов подчеркнул, что сотрудники полиции — обычные люди с разнообразными хобби.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полицейский Алексей Тарасов, ставший популярным во время работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал РИА Новости, что задумался о написании стендап-программы.

В разговоре с агентством мужчина рассказал, что умеет работать с публикой, потому что много лет занимается музыкой - играет на барабанах.

"Я сейчас задумываюсь о своей стендап-программе. Может быть, какой-нибудь концерт организовать, где можно пообщаться с людьми поближе", - сказал полицейский.

Он уточнил, что уже больше 13 лет он служит в полиции, совмещая профессиональную деятельность и хобби.