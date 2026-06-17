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Ставший популярным на ПМЭФ полицейский задумался о стендапе - РИА Новости, 17.06.2026
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00:57 17.06.2026 (обновлено: 01:40 17.06.2026)
Ставший популярным на ПМЭФ полицейский задумался о стендапе

Ставший популярным на ПМЭФ полицейский Тарасов задумался о стендап-программе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейский Алексей Тарасов, ставший популярным во время работы на ПМЭФ, задумался о написании стендап-программы.
  • Алексей Тарасов отметил, что умеет работать с публикой благодаря многолетнему опыту игры на барабанах.
  • Тарасов подчеркнул, что сотрудники полиции — обычные люди с разнообразными хобби.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полицейский Алексей Тарасов, ставший популярным во время работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал РИА Новости, что задумался о написании стендап-программы.
В разговоре с агентством мужчина рассказал, что умеет работать с публикой, потому что много лет занимается музыкой - играет на барабанах.
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"Я сейчас задумываюсь о своей стендап-программе. Может быть, какой-нибудь концерт организовать, где можно пообщаться с людьми поближе", - сказал полицейский.
Он уточнил, что уже больше 13 лет он служит в полиции, совмещая профессиональную деятельность и хобби.
"На самом деле сотрудники полиции - это те же люди, которые вместе с вами учились, вместе с вами ходили в детский сад, вместе с вами празднуют все праздники. И у всех есть какие-то хобби. Вы себе и представить не можете, какие классные и полезные увлечения есть у сотрудников полиции", - сказал Тарасов.
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