В Петербурге запретят продажу алкоголя в период праздника "Алые паруса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге введут запрет на розничную продажу алкоголя в период проведения праздника выпускников «Алые паруса».
- Запрет будет действовать с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня 2026 года (кроме объектов общественного питания).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Запрет продажи алкоголя будет действовать в Санкт-Петербурге в период проведения праздника выпускников "Алые паруса", сообщил комитет по промышленной политике, инвестициям и торговли города.
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"В связи с проведением 27 июня 2026 года праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" на территории Санкт-Петербурга действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции (кроме объектов общественного питания)", - говорится в сообщении.
Ограничение будет действовать с 22.00 26 июня до 11.00 28 июня, уточнили в комитете.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.