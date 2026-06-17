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Пасечник рассказал о погибшей при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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22:42 17.06.2026
Пасечник рассказал о погибшей при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области

Пасечник: погибшая при атаке ВСУ в Брянской области женщина — уроженка Луганщины

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе по автобусу с детьми в Брянской области погибла женщина – уроженка Луганщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Погибшая при ударе по автобусу с детьми в Брянской области женщина – уроженка Луганщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе "Макс".
В среду врио губернатора региона Егор Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
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Вчера, 22:37
"Циничные атаки по мирным жителям стали ежедневной тактикой киевского режима. Сегодняшний удар по автобусу с детской футбольной командой в Брянске – еще одно подтверждение этой бесчеловечности. К несчастью, наша землячка Виктория Горошко погибла, пострадали дети", - написал Пасечник.
Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшей и пожелал раненым скорейшего восстановления.
"Все действия неонацистов – это не случайность и не ошибка. Киевские боевики, которые терпят поражение на поле боя, целенаправленно наносят удары по безоружным мирным жителям", - подчеркнул Пасечник.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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