Пасечник рассказал о погибшей при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе по автобусу с детьми в Брянской области погибла женщина – уроженка Луганщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Погибшая при ударе по автобусу с детьми в Брянской области женщина – уроженка Луганщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе "Макс".
В среду врио губернатора региона Егор Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшей и пожелал раненым скорейшего восстановления.
"Все действия неонацистов – это не случайность и не ошибка. Киевские боевики, которые терпят поражение на поле боя, целенаправленно наносят удары по безоружным мирным жителям", - подчеркнул Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18