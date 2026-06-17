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Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Халле - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Теннис
 
19:29 17.06.2026
Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Халле

Четвертая ракетка мира Оже-Альяссим обыграл Тьена на турнире в Халле

© ATP TourКанадский теннисист Феликс Оже-Альяссим
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© ATP Tour
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Феликс Оже-Альяссим обыграл Лернера Тьена во втором круге турнира категории ATP 500 в Халле.
  • Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5), теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четвертая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Лернера Тьена во втором круге турнира категории ATP 500 в Халле, призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась победой Оже-Альяссима над Тьеном (19-я ракетка мира) со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту.
В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо (26).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Halle Open
17 июня 2026 • начало в 16:50
Завершен
Лернер Тьен
1 : 27:65:76:7
Феликс Оже-Альяссим
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