Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Халле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Феликс Оже-Альяссим обыграл Лернера Тьена во втором круге турнира категории ATP 500 в Халле.
- Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5), теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четвертая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Лернера Тьена во втором круге турнира категории ATP 500 в Халле, призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась победой Оже-Альяссима над Тьеном (19-я ракетка мира) со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту.
В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо (26).
Halle Open
17 июня 2026 • начало в 16:50
Завершен