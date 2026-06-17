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Мбаппе не признали лучшим игроком матча против Сенегала - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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00:39 17.06.2026 (обновлено: 00:41 17.06.2026)
Мбаппе не признали лучшим игроком матча против Сенегала

Олисе признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 между командами Франции и Сенегала

© Соцсети ФИФАМайкл Олисе
Майкл Олисе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Франции Майкл Олисе назван лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала.
  • Сборная Франции обыграла команду Сенегала со счетом 3:1, следующий матч французы сыграют 22 июня против команды Ирака.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Майкл Олисе назван лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник сборная Франции в Нью-Йорке обыграла команду Сенегала со счетом 3:1. Футболист немецкой "Баварии" Олисе отметился голевой передачей.
В следующем матче сборная Франции 22 июня сыграет против команды Ирака. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортМайкл ОлисеБаварияМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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