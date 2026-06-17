Мбаппе не признали лучшим игроком матча против Сенегала

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Майкл Олисе назван лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче сборная Франции 22 июня сыграет против команды Ирака. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.