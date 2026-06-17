Рейтинг@Mail.ru
В России введут ГОСТ на дистанционное обучение - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 17.06.2026 (обновлено: 09:51 17.06.2026)
В России введут ГОСТ на дистанционное обучение

Росстандарт утвердил новые требования к качеству онлайн-образования

© Depositphotos.com / undreyДистанционное обучение
Дистанционное обучение - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Depositphotos.com / undrey
Дистанционное обучение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял ГОСТ на дистанционное обучение, новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу в ноябре текущего года.
  • Установлены требования к учебным материалам, которые должны быть легкодоступны для обучающихся и защищены авторским правом.
  • Образовательная среда должна быть интерактивной, обеспечивать безопасность данных и предусматривать возможности для самостоятельной оценки учеников.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ на дистанционное обучение - новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу в ноябре текущего года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Так, установлены требования к учебным материалам, которые используются в процессе дистанционного обучения. Уточняется, что они должны быть легкодоступны для обучающихся, а также защищены авторским правом.
Обложка-морф, превращающая айфон в игровую консоль при запуске игры - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В России утвердили новый ГОСТ на игрушки с ИИ
11 июня, 14:19
Помимо этого, в документе отмечается, что образовательная среда должна быть интерактивной и выстроенной так, чтобы в ней можно было легко ориентироваться. Также учебное цифровое пространство должно предусматривать возможности для самостоятельной оценки учеников.
В ГОСТе подчеркивается, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных, образовательным поставщикам нужно разрабатывать меры, которые предотвратят утечки информации.
"Понимание потребностей обучающихся является ключевым фактором при оказании услуги дистанционного обучения, поскольку оно гарантирует, что цели, программа, ее содержание и методы соответствуют этим потребностям", - отмечается в документе.
Поставщик должен анализировать потребность рынка в услугах дистанционного обучения, а также оценивать техническую грамотность обучающихся.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
ГОСТ – что это такое и для чего он нужен
6 июня, 21:17
 
ОбществоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)РоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала