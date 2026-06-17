В России введут ГОСТ на дистанционное обучение

Краткий пересказ от РИА ИИ Росстандарт принял ГОСТ на дистанционное обучение, новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу в ноябре текущего года.

Установлены требования к учебным материалам, которые должны быть легкодоступны для обучающихся и защищены авторским правом.

Образовательная среда должна быть интерактивной, обеспечивать безопасность данных и предусматривать возможности для самостоятельной оценки учеников.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ на дистанционное обучение - новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу в ноябре текущего года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

Так, установлены требования к учебным материалам, которые используются в процессе дистанционного обучения. Уточняется, что они должны быть легкодоступны для обучающихся, а также защищены авторским правом.

Помимо этого, в документе отмечается, что образовательная среда должна быть интерактивной и выстроенной так, чтобы в ней можно было легко ориентироваться. Также учебное цифровое пространство должно предусматривать возможности для самостоятельной оценки учеников.

В ГОСТе подчеркивается, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных, образовательным поставщикам нужно разрабатывать меры, которые предотвратят утечки информации.

"Понимание потребностей обучающихся является ключевым фактором при оказании услуги дистанционного обучения, поскольку оно гарантирует, что цели, программа, ее содержание и методы соответствуют этим потребностям", - отмечается в документе.