В Норильске в рамках реновации сдали 8 новых домов

КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Жители заполярного Норильска стали обладателями квартир в восьми новых многоэтажных домах, построенных по программе реновации, еще три дома находятся в стадии строительства, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.

По ее данным, в Норильске с рабочим визитом находится глава региона Михаил Котюков. Вместе с заместителями председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым и Инной Святенко он проверил ход исполнения комплексного плана социально-экономического развития города.

"По программе реновации сдано восемь домов, еще три строятся. Часть жилья возведена за счет бюджета, часть – компанией "Норникель". Работа с жилым фондом идет постоянно: помимо нового строительства, приводят в порядок существующие дома", - говорится в сообщении.

Во время визита Котюков отметил, что Норильск – опорный город края и всей страны. Программа реновации имеет стратегическое значение для всей Арктической зоны России.

"Это стимул для привлечения новых кадров, роста инвестиций и повышения качества жизни. Наш северный город сегодня – первопроходец: здесь отрабатываются новые технологии эксплуатации объектов, которые в будущем будут использовать во всех арктических городах", – сказал губернатор.

По словам зампреда СФ, пять лет назад, когда стартовала программа, был расчет на хороший результат, "но действительность превзошла ожидания".

"Четырехсторонний план – совместные усилия федерации, края, города и компании – стал образцом системной работы. Одно из важных направлений – строительство жилья: оно не возводилось в Норильске более 30 лет, сейчас мы наблюдаем настоящий прорыв. Ключи вручают практически каждый квартал. Для людей жилье – главный приоритет, и мы продолжим держать развитие Норильска в фокусе внимания Совета Федерации", – цитирует Журавлева пресс-служба.

В рамках плана продолжается благоустройство дворов и общественных пространств, ремонтируются социальные учреждения и коммунальная инфраструктура, укрепляется грунт под зданиями.