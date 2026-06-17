В Петербурге создали новую систему проверки танкеров-газовозов для Арктики

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В России создали экспериментальный стенд для оценки надежности танкеров-газовозов, предназначенных для перевозки сжиженного газа в арктических льдах. Об этом РИА Новости сообщил проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета ( В России создали экспериментальный стенд для оценки надежности танкеров-газовозов, предназначенных для перевозки сжиженного газа в арктических льдах. Об этом РИА Новости сообщил проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета ( СПбГМТУ ) Денис Кузнецов.

"Мы разработали специальный стенд для отработки эффекта "слошинга". Это движение жидкости внутри емкости, возникающее при морских перевозках (качка, торможение). Танкер начинает перемещаться на воде, а сжиженный газ в его резервуарах — давить на стенки емкостей, ударяясь в них с разной силой", — пояснил он.

Как отметил декан факультета кораблестроения и океанотехники СПбГМТУ Никита Тряскин, конструкторам еще на этапе проектирования важно понимать, какие нагрузки будет испытывать мембрана танка (резервуар для сжиженного газа) в тяжелых условиях Арктики.

При этом он подчеркнул, что это необходимо для предотвращения критических повреждений. "Мембрана у емкости особенная, потому что сжиженный газ перевозится при очень низких температурах: если она повредится, то температура возрастет, а жидкость со временем перейдет в газообразное состояние и расширится в объеме, что может привести к неблагоприятным последствиям", — добавил декан.

"Нагрузки, возникающие внутри танка при слошинге, зависят от размера самого резервуара: сделаешь больше (40 метров) — будут одни нагрузки, сделаешь меньше (25 или 30 метров) — другие", — подчеркнул декан, отметив, что инженеры будут давать точный расчет критериев прочности мембраны танка.

Тряскин уточнил, что следующим шагом станет масштабирование лабораторного стенда и создание на базе Корабелки (традиционное название СПбГМТУ) отдельной научной лаборатории для проверки российских арктических газовозов.

Он также сообщил, что новейшие разработки ученых-кораблестроителей будут активно использоваться в образовательном процессе. Это связано с вхождением вуза в пилотный проект реформы высшего образования.

Напомним, что в рамках пилота программы обучения корректируются с учетом увеличения числа практических занятий, имитирующих реальные условия производства.