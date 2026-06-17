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В Петербурге создали новую систему проверки танкеров-газовозов для Арктики - РИА Новости, 17.06.2026
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Наука
 
09:00 17.06.2026
В Петербурге создали новую систему проверки танкеров-газовозов для Арктики

Ученые СПбГМТУ разработали стенд для оценки надежности арктических газовозов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В России создали экспериментальный стенд для оценки надежности танкеров-газовозов, предназначенных для перевозки сжиженного газа в арктических льдах. Об этом РИА Новости сообщил проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) Денис Кузнецов.
"Мы разработали специальный стенд для отработки эффекта "слошинга". Это движение жидкости внутри емкости, возникающее при морских перевозках (качка, торможение). Танкер начинает перемещаться на воде, а сжиженный газ в его резервуарах — давить на стенки емкостей, ударяясь в них с разной силой", — пояснил он.
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Как отметил декан факультета кораблестроения и океанотехники СПбГМТУ Никита Тряскин, конструкторам еще на этапе проектирования важно понимать, какие нагрузки будет испытывать мембрана танка (резервуар для сжиженного газа) в тяжелых условиях Арктики.
При этом он подчеркнул, что это необходимо для предотвращения критических повреждений. "Мембрана у емкости особенная, потому что сжиженный газ перевозится при очень низких температурах: если она повредится, то температура возрастет, а жидкость со временем перейдет в газообразное состояние и расширится в объеме, что может привести к неблагоприятным последствиям", — добавил декан.
"Нагрузки, возникающие внутри танка при слошинге, зависят от размера самого резервуара: сделаешь больше (40 метров) — будут одни нагрузки, сделаешь меньше (25 или 30 метров) — другие", — подчеркнул декан, отметив, что инженеры будут давать точный расчет критериев прочности мембраны танка.
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Тряскин уточнил, что следующим шагом станет масштабирование лабораторного стенда и создание на базе Корабелки (традиционное название СПбГМТУ) отдельной научной лаборатории для проверки российских арктических газовозов.
Он также сообщил, что новейшие разработки ученых-кораблестроителей будут активно использоваться в образовательном процессе. Это связано с вхождением вуза в пилотный проект реформы высшего образования.
Напомним, что в рамках пилота программы обучения корректируются с учетом увеличения числа практических занятий, имитирующих реальные условия производства.
"Инновационный стенд для отработки слошинга интегрируется в лабораторные занятия студентов, на которых они изучают особенности поведения жидкости при морских перевозках", — резюмировал Тряскин.
 
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