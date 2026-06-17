Месси повторил рекорд Клозе по количеству голов на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира, доведя их число до 16.
- Месси принимает участие в шестом мировом первенстве, что является рекордом.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира.
Далее в списке лучших бомбардиров в истории турнира идут бразилец Роналдо (15), немец Герд Мюллер (14) и француз Килиан Мбаппе (14), который также участвует в ЧМ-2026.
Месси принимает участие в шестом мировом первенстве, что является рекордом.