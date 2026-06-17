Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Халле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия).
- В матче второго круга Медведев обыграл француза Теранса Атмана со счетом 6:4, 6:4.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
В матче второго круга Медведев (7-я ракетка мира) обыграл француза Теранса Атмана (53) со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
В четвертьфинале соперником Медведева станет немец Даниэль Альтмайер (81). Россиянин является двукратным финалистом турнира (2022, 2025).
Halle Open
17 июня 2026 • начало в 19:45
Завершен
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