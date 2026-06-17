Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обогнал Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира.
- Мбаппе забил свои 13-й и 14-й голы на чемпионатах мира в матче против сборной Сенегала, который Франция выиграла со счетом 3:1.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе обогнал аргентинца Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира.
Во вторник сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1. Мбаппе отметился дублем, забив свои 13-й и 14-й голы на чемпионатах мира.
38-летний Месси забил 13 голов за 26 матчей на чемпионатах мира. У 27-летнего Мбаппе 14 мячей за 15 матчей. Столько же у немца Герда Мюллера. 15 голов в активе бразильца Роналдо. Рекордсменом является немец Мирослав Клозе (16).