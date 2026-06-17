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Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
00:21 17.06.2026 (обновлено: 01:20 18.06.2026)
Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Мбаппе обошел Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

© REUTERS / CAEAN COUTOКилиан Мбаппе в матче ЧМ-2026
Килиан Мбаппе в матче ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / CAEAN COUTO
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции по футболу по забитым голам, обогнав Оливье Жиру.
  • Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за национальную команду в матче против Сенегала.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий Килиан Мбаппе обогнал Оливье Жиру и стал рекордсменом сборной Франции по футболу по забитым голам.
Во вторник сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1. Мбаппе отметился дублем, забив 57-й и 58-й голы за национальную команду.
ЧМ по футболу 2026
16 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Франция
3 : 1
Сенегал
66‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
82‎’‎ • Брэдли Барколя
(Адриен Рабьо)
90‎’‎ • Килиан Мбаппе
90‎’‎ • Ибраим Мбайе
(Илиман Ндиайе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
У 39-летнего Жиру, завершившего карьеру в национальной команде в 2024 году, 57 голов в 137 матчах в составе сборной Франции. 27-летнему Мбаппе потребовалось 99 игр, чтобы превзойти его достижение.
Сборная Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Вчера, 00:15
 
ФутболСпортФранцияКилиан МбаппеЧМ по футболу 2026Оливье ЖируСенегал
 
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