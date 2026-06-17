Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Килиан Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции по футболу по забитым голам, обогнав Оливье Жиру.
- Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за национальную команду в матче против Сенегала.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий Килиан Мбаппе обогнал Оливье Жиру и стал рекордсменом сборной Франции по футболу по забитым голам.
16 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
66’ • Килиан Мбаппе
82’ • Брэдли Барколя
90’ • Килиан Мбаппе
90’ • Ибраим Мбайе
У 39-летнего Жиру, завершившего карьеру в национальной команде в 2024 году, 57 голов в 137 матчах в составе сборной Франции. 27-летнему Мбаппе потребовалось 99 игр, чтобы превзойти его достижение.