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Матвиенко призвала россиян не общаться с мошенниками по телефону - РИА Новости, 17.06.2026
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17:47 17.06.2026
Матвиенко призвала россиян не общаться с мошенниками по телефону

Матвиенко призвала россиян не отвечать на звонки, если звонит незнакомый номер

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко призвала россиян не отвечать на звонки с незнакомых номеров.
  • Представители государственных органов никогда не звонят гражданам по телефону, заявила Матвиенко.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не отвечать на вызовы, если звонит незнакомый номер.
"Просто обратиться к гражданам - пожалуйста, наши уважаемые граждане не общайтесь ни с кем по телефону, особенно люди пожилого возраста, по незнакомому номеру, с незнакомыми людьми. Представители государственных органов никогда не звонят по телефону гражданам - кем бы не представлялись, никому не надо верить, тогда вы ещё в большей степени будете защищены", - сказала она на пленарном заседании СФ после обсуждения нового пакета мер против мошенников.
Председатель СФ также призналась, что ей тоже иногда звонят с незнакомых номеров.
"Сразу стираю, даже не обращаю внимания. Нельзя ни с кем (незнакомым - ред.) разговаривать", - рассказала политик.
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