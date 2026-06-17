Матвиенко призвала россиян не общаться с мошенниками по телефону

"Просто обратиться к гражданам - пожалуйста, наши уважаемые граждане не общайтесь ни с кем по телефону, особенно люди пожилого возраста, по незнакомому номеру, с незнакомыми людьми. Представители государственных органов никогда не звонят по телефону гражданам - кем бы не представлялись, никому не надо верить, тогда вы ещё в большей степени будете защищены", - сказала она на пленарном заседании СФ после обсуждения нового пакета мер против мошенников.