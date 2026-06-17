Матвиенко призвала россиян не общаться с мошенниками по телефону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентина Матвиенко призвала россиян не отвечать на звонки с незнакомых номеров.
- Представители государственных органов никогда не звонят гражданам по телефону, заявила Матвиенко.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не отвечать на вызовы, если звонит незнакомый номер.
"Просто обратиться к гражданам - пожалуйста, наши уважаемые граждане не общайтесь ни с кем по телефону, особенно люди пожилого возраста, по незнакомому номеру, с незнакомыми людьми. Представители государственных органов никогда не звонят по телефону гражданам - кем бы не представлялись, никому не надо верить, тогда вы ещё в большей степени будете защищены", - сказала она на пленарном заседании СФ после обсуждения нового пакета мер против мошенников.
Председатель СФ также призналась, что ей тоже иногда звонят с незнакомых номеров.
"Сразу стираю, даже не обращаю внимания. Нельзя ни с кем (незнакомым - ред.) разговаривать", - рассказала политик.