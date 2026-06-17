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Матвиенко назвала удар ВСУ по музею в Севастополе варварством и кощунством - РИА Новости, 17.06.2026
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11:11 17.06.2026
Матвиенко назвала удар ВСУ по музею в Севастополе варварством и кощунством

Матвиенко: удар ВСУ по музею в Севастополе является варварством и кощунством

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко назвала удар ВСУ по музею в Севастополе варварством и кощунством.
  • Она пообещала поддержку городу в восстановлении музея.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала варварством и кощунством удар ВСУ по музею в Севастополе, но память россиян никому не удасться стереть.
Атака ВСУ длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно воссоздали в советское время после Великой Отечественной войны. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет. На пленарном заседании Совета Федерации эту тему подняла сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
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"Варварство, кощунство. Государственный терроризм, который, к сожалению, не замечают спонсоры украинского режима и отсутствие должной реакции институтов международных, в том числе ЮНЕСКО - очень слабая реакция. Но уверена, что им не удастся стереть память нашу", - сказала политик на заседании палаты в среду.
Матвиенко отметила, что в России замечательные специалисты-реставраторы. "К счастью, полотно была оцифровано. Безусловно, будет восстановлено. И севастопольцы, как всегда в таких случаях, проявили солидарность, мужество и стойкость", - сказала политик.
Матвиенко пообещала поддержку городу в восстановлении музея. "Мы все с вами, и что надо от сенаторов, от каких-то регионов, пожалуйста, говорите, мы подключимся, что называется, всей командой", - отметила она.
Уничтоженное в результате удара беспилотника ВСУ по зданию музея обороны Севастополя полотно панорамы было настоящим шедевром, заявил РИА Новости крымский историк, глава комитета парламента Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков. Более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы Севастополя уничтожено пожаром, который произошел из-за атаки украинского беспилотника в ночь на 10 июня по зданию музея "Оборона Севастополя", сообщали во вторник в пресс-службе культурного учреждения.
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СевастопольРоссияРеспублика КрымВалентина МатвиенкоЮНЕСКОСовет Федерации РФ
 
 
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