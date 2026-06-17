Матвиенко назвала удар ВСУ по музею в Севастополе варварством и кощунством

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала варварством и кощунством удар ВСУ по музею в Севастополе, но память россиян никому не удасться стереть.

Матвиенко пообещала поддержку городу в восстановлении музея. "Мы все с вами, и что надо от сенаторов, от каких-то регионов, пожалуйста, говорите, мы подключимся, что называется, всей командой", - отметила она.