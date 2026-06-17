Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентина Матвиенко назвала удар ВСУ по музею в Севастополе варварством и кощунством.
- Она пообещала поддержку городу в восстановлении музея.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала варварством и кощунством удар ВСУ по музею в Севастополе, но память россиян никому не удасться стереть.
Атака ВСУ длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно воссоздали в советское время после Великой Отечественной войны. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет. На пленарном заседании Совета Федерации эту тему подняла сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Варварство, кощунство. Государственный терроризм, который, к сожалению, не замечают спонсоры украинского режима и отсутствие должной реакции институтов международных, в том числе ЮНЕСКО - очень слабая реакция. Но уверена, что им не удастся стереть память нашу", - сказала политик на заседании палаты в среду.
Матвиенко пообещала поддержку городу в восстановлении музея. "Мы все с вами, и что надо от сенаторов, от каких-то регионов, пожалуйста, говорите, мы подключимся, что называется, всей командой", - отметила она.
Уничтоженное в результате удара беспилотника ВСУ по зданию музея обороны Севастополя полотно панорамы было настоящим шедевром, заявил РИА Новости крымский историк, глава комитета парламента Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков. Более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы Севастополя уничтожено пожаром, который произошел из-за атаки украинского беспилотника в ночь на 10 июня по зданию музея "Оборона Севастополя", сообщали во вторник в пресс-службе культурного учреждения.